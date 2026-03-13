England and Wales Cricket Board की टी20 लीग The Hundred का ऑक्शन इस बार बड़े विवाद में घिर गया है। 12 मार्च को हुए ऑक्शन में Sunrisers Leeds ने पाकिस्तान के स्पिनर Abrar Ahmed को अपनी टीम में शामिल कर लिया। सन ग्रुप के स्वामित्व वाली इस फ्रेंचाइजी के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जमकर विवाद छिड़ गया है। कई भारतीय क्रिकेट फैंस इस कदम की आलोचना कर रहे

हैं और इसे देश विरोधी बता रहे हैं। अब यह भी चर्चा हो रही है कि यह फैसला फ्रेंचाइजी के लिए भारी पड़ सकता है और इससे फैंस के बीच नाराजगी बढ़ सकती है।