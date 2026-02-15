Co-presented by
Produced by Shubham Garg
04:00

IND VS PAK: पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन का तूफान, भारत ने दिया 176 का लक्ष्य

ईशान ने सिर्फ 27 गेंदों में अर्धशतक जड़कर टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी का नया रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 40 गेंदों पर 77 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे।

IND VS PAK: भारत-पाकिस्तान महामुकाबले में Ishan Kishan ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। इशान ने सिर्फ 27 गेंदों में अर्धशतक जड़कर टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी का नया रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 40 गेंदों पर 77 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस पारी के साथ इशान ने Yuvraj Singh का रिकॉर्ड तोड़ दिया और नया

कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़ी पारी ने मैच का रुख बदल दिया और फैंस को एक यादगार पारी देखने को मिली।

