IND VS PAK: भारत-पाकिस्तान महामुकाबले में Ishan Kishan ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। इशान ने सिर्फ 27 गेंदों में अर्धशतक जड़कर टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज फिफ्टी का नया रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 40 गेंदों पर 77 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस पारी के साथ इशान ने Yuvraj Singh का रिकॉर्ड तोड़ दिया और नया

कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़ी पारी ने मैच का रुख बदल दिया और फैंस को एक यादगार पारी देखने को मिली।