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Produced by Shubham Garg
07:00 | Updated:

RR vs RCB Highlights: वैभव सूर्यवंशी ने RCB को हराया, 12 गेंद पहले ही राजस्थान ने 200 रन किए चेज!

वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में 26 गेंदों पर कुल 78 रन बनाए। उन्होंने 300 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 8 चौके और 7 छक्के जड़े। इसी के साथ आईपीएल 2026 में उनके 200 रन भी पूरे हो गए।

RR vs RCB Highlights: आईपीएल 2026 के धमाकेदार मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से हरा दिया। RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन राजस्थान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इसे आसानी से हासिल कर लिया। ध्रुव जुरेल ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 26 गेंदों में 78 रन बनाकर

मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 8 चौके और 7 छक्के जड़े। इस शानदार प्रदर्शन के साथ सूर्यवंशी ने IPL 2026 में अपने 200 रन भी पूरे कर लिए।

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