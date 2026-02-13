Co-presented by
KIA Seltos
Associate Sponsor
SBI
LIVE TV
Produced by Shubham Garg
06:00 | Updated:

जडेजा-यशस्वी की जगह राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को क्यों बनाया कप्तान?

कप्तानी की रेस में यशस्वी जायसवाल और अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन फ्रेंचाइजी ने 24 वर्षीय रियान पराग पर भरोसा जताया। रियान पराग ने 2019 में आईपीएल डेब्यू किया था और पिछले 7 सीजन से राजस्थान का हिस्सा हैं।

टी20 विश्व कप 2026 के बीच राजस्थान रॉयल्स ने बड़ा ऐलान करते हुए रियान पराग को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। वह अब संजू सैमसन की जगह टीम की कमान संभालेंगे, जो अब चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हैं। कप्तानी की रेस में यशस्वी जायसवाल और अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन फ्रेंचाइजी ने 24 वर्षीय रियान पराग पर भरोसा जताया। रियान पराग

ने 2019 में आईपीएल डेब्यू किया था और पिछले 7 सीजन से राजस्थान का हिस्सा हैं। राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में पहला आईपीएल खिताब जीता था, लेकिन पिछले 17 साल से टीम ट्रॉफी नहीं जीत सकी है।

और पढ़ें
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर