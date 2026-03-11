Indian Premier League 2026 के 19वें सीजन के पहले चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। Board of Control for Cricket in India (BCCI) ने बुधवार को शुरुआती मुकाबलों का शेड्यूल घोषित किया। आईपीएल 2026 का पहला मैच 28 मार्च को Royal Challengers Bengaluru और Sunrisers Hyderabad के बीच M. Chinnaswamy Stadium, बेंगलुरु में खेला जाएगा। पहले चरण के मुकाबले 12 अप्रैल तक खेले जाएंगे। इस वीडियो में जानिए

Royal Challengers Bengaluru, Chennai Super Kings और Mumbai Indians के सभी शुरुआती मैचों का पूरा शेड्यूल।