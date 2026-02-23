Co-presented by
KIA Seltos
Associate Sponsor
SBI
Newsletters
LIVE TV
Produced by Shubham Garg
06:00 | Updated:

India Semifinal Scenario: सेमीफाइनल में कैसे जाएगा भारत, किसकी हार से रास्ता होगा आसान!

अगर साउथ अफ्रीका अपने बाकी दोनों मैच जीत लेती है तो उसके 6 अंक हो जाएंगे, जबकि भारत के 4 अंक रहेंगे। ऐसे में नेट रन रेट और अन्य टीमों के नतीजे भी अहम भूमिका निभा सकते हैं।

India Semifinal Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में हार के बाद डिफेंडिंग चैंपियन भारत को बड़ा झटका लगा है, लेकिन सेमीफाइनल की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अब India national cricket team को सुपर 8 में Zimbabwe national cricket team और West Indies cricket team के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दोनों मैच जीतने होंगे। अगर South Africa national cricket

team अपने बाकी दोनों मैच जीत लेती है तो उसके 6 अंक हो जाएंगे, जबकि भारत के 4 अंक रहेंगे। ऐसे में नेट रन रेट और अन्य टीमों के नतीजे भी अहम भूमिका निभा सकते हैं।

और पढ़ें
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर