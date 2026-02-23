India Semifinal Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में हार के बाद डिफेंडिंग चैंपियन भारत को बड़ा झटका लगा है, लेकिन सेमीफाइनल की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अब India national cricket team को सुपर 8 में Zimbabwe national cricket team और West Indies cricket team के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दोनों मैच जीतने होंगे। अगर South Africa national cricket

team अपने बाकी दोनों मैच जीत लेती है तो उसके 6 अंक हो जाएंगे, जबकि भारत के 4 अंक रहेंगे। ऐसे में नेट रन रेट और अन्य टीमों के नतीजे भी अहम भूमिका निभा सकते हैं।