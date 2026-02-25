T20 World Cup 2026 Semi Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल की चार में से एक सीट पर England cricket team ने कब्जा जमा लिया है। अब बची हुई तीन सीटों के लिए कुल सात टीमें दावेदारी कर रही हैं। ग्रुप 1 में India national cricket team, South Africa national cricket team, Zimbabwe national cricket team और West Indies cricket team के बीच जबरदस्त टक्कर है। वहीं ग्रुप 2
में एक स्थान के लिए Pakistan national cricket team, New Zealand national cricket team और Sri Lanka national cricket team की लड़ाई जारी है।
