Co-presented by
KIA Seltos
Associate Sponsor
SBI
Newsletters
LIVE TV
Produced by Shubham Garg
06:00 | Updated:

T20 World Cup 2026: भारत से ज्यादा मुश्किल में पाकिस्तान, ये दो टीमें सेमीफाइनल की रेस में आगे आईं!

भारत के ग्रुप में जिम्बाब्वे और भारतीय टीम की हार के बावजूद अभी मामला फंसा हुआ है। वहीं ग्रुप 2 में पाकिस्तान न्यूजीलैंड का पहला मैच रद्द होने और फिर इंग्लैंड की दो लगातार जीत से एक टीम तो तय हो गई और बची हुई तीन टीमों का गणित रोचक हो गया है।

T20 World Cup 2026 Semi Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल की चार में से एक सीट पर England cricket team ने कब्जा जमा लिया है। अब बची हुई तीन सीटों के लिए कुल सात टीमें दावेदारी कर रही हैं। ग्रुप 1 में India national cricket team, South Africa national cricket team, Zimbabwe national cricket team और West Indies cricket team के बीच जबरदस्त टक्कर है। वहीं ग्रुप 2

में एक स्थान के लिए Pakistan national cricket team, New Zealand national cricket team और Sri Lanka national cricket team की लड़ाई जारी है।

और पढ़ें
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर