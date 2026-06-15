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वैभव सूर्यंवशी, तिलक & ऋतुराज हुए फेल, इंडिया-ए को सुपर ओवर में श्रीलंका ने हराया!

Produced by Shubham Garg
07:30 | Updated:

जवाब में श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाकर मुकाबला टाई कर दिया। इसके बाद सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए की टीम केवल 10 रन ही बना सकी।

ट्राई नेशन ए वनडे सीरीज 2026 में भारत ए और श्रीलंका ए के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले का फैसला सुपर ओवर में हुआ। दांबुला में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने सूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम के अर्धशतकों की बदौलत 265 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाकर मुकाबला टाई कर दिया। इसके बाद सुपर ओवर

में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए की टीम केवल 10 रन ही बना सकी। वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम और अरशद खान के प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया ए को हार का सामना करना पड़ा।

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