हार्दिक, अभिषेक और तिलक ने मचाई तबाही, 72 रनों से भारत ने दी जिम्बाब्वे को शिकस्त

करो या मरो मुकाबले में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारतीय टीम ने 20 ओवर में चार विकेट पर 256 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने सिर्फ 184 रन बनाए और 72 रनों से मुकाबला हार गई।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में India national cricket team ने शानदार प्रदर्शन करते हुए Zimbabwe national cricket team को 72 रनों से हरा दिया और सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिए। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। टीम इंडिया ने Abhishek Sharma (55) और Hardik Pandya (50*) की दमदार अर्धशतकीय पारियों की मदद से 20 ओवर में 4 विकेट पर 256

रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे 184/6 तक ही पहुंच सकी। उनके लिए Brian Bennett ने 97 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। अब भारत का अगला मुकाबला 1 मार्च को West Indies cricket team से होगा, जो सेमीफाइनल की तस्वीर साफ कर सकता है।

