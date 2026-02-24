IND vs ZIM: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद India national cricket team में बदलाव की मांग तेज हो गई है। टी20 विश्व कप 2026 में भारत का जीत का सिलसिला टूट चुका है और अब सेमीफाइनल की राह मुश्किल नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल टीम के टॉप ऑर्डर पर है। Abhishek Sharma और Tilak Varma जैसे स्टार बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए

हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ अगले मैच में इन में से किसी एक को बाहर बैठाया जा सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि Sanju Samson को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है। अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने दोनों मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे।