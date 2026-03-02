Newsletters
Produced by Shubham Garg
06:00 | Updated:

IND vs WI Highlights: वेस्टइंडीज के खिलाफ सैमसन ने जिताया, सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया

कोलकाता में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने संजू की 97 रनों की विस्फोटक पारी की बदौलत 19.2 ओवर में 5 विकेट पर 199 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

अहम मुकाबले में India national cricket team ने West Indies cricket team को पांच विकेट से हराकर टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोलकाता में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने Sanju Samson की 97 रनों की विस्फोटक पारी की बदौलत 19.2

ओवर में 5 विकेट पर 199 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना 5 मार्च को England cricket team से Wankhede Stadium में होगा।

