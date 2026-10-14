IND vs WI: आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया तक पहुंचे वैभव सूर्यवंशी को वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलने पर उनके बचपन के कोच मनीष ओझा ने सवाल उठाए हैं। मनीष ओझा का कहना है कि वैभव को लगातार टीम से बाहर रखने से उनका मनोबल गिर सकता है। उन्होंने गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वैभव

को हर मुकाबले में खिलाना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम 1-2 मैचों में मौका दिया जा सकता है। जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी अपने करियर के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, तो नई पीढ़ी को तैयार करने का सही समय कब आएगा?