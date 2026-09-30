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IND vs WI Highlights: कप्तान गिल ने ठोका सबसे तेज 200 और रोहित ने ठोका शतक, वेस्टइंडीज की हार

Produced by Shubham Garg
08:00 | Updated:

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए दोहरा शतक लगाया। उन्होंने 117 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा। भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे मुकाबले में आठ विकेट से हरा दिया।

IND vs WI 2nd ODI 2026 highlights: भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे में 8 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। गुवाहाटी में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 405 रन बनाए। जॉन कैम्पबेल, शाई होप और आमिर जांगू ने शानदार शतक जड़े।जवाब में भारत ने 43.3 ओवर में 2 विकेट पर 406 रन बनाकर लक्ष्य

हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 223 रनों की तूफानी पारी खेलकर दोहरा शतक जड़ा, जबकि रोहित शर्मा ने 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। गिल के दोहरे शतक और भारत की रिकॉर्ड रन चेज ने इस मुकाबले को खास बना दिया।

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