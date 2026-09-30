IND vs WI 2nd ODI 2026 highlights: भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे में 8 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। गुवाहाटी में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 405 रन बनाए। जॉन कैम्पबेल, शाई होप और आमिर जांगू ने शानदार शतक जड़े।जवाब में भारत ने 43.3 ओवर में 2 विकेट पर 406 रन बनाकर लक्ष्य

हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 223 रनों की तूफानी पारी खेलकर दोहरा शतक जड़ा, जबकि रोहित शर्मा ने 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। गिल के दोहरे शतक और भारत की रिकॉर्ड रन चेज ने इस मुकाबले को खास बना दिया।