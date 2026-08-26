IND vs SL 2nd Test Day 4: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन भी बारिश ने खेल में खलल डाला। बारिश के कारण बुधवार का खेल समय से पहले समाप्त करना पड़ा। श्रीलंका ने फॉलोऑन खेलते हुए भारत के खिलाफ बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने पहली पारी में 213 रन की बढ़त बनाई थी। इसके जवाब में श्रीलंका ने दूसरी पारी में दिन का

खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इस तरह श्रीलंका की कुल बढ़त अब 16 रन हो गई है। स्टंप्स के समय सोनल दिनूषा 7 रन और केशारा नुवांथा 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे।