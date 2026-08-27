IND vs SL 2nd Test Highlights: सोनल दिनुषा के शानदार फॉर्म का सिलसिला जारी है! सीरीज में अपना तीसरा शतक जड़ते हुए दिनुषा ने श्रीलंका को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई। पहले टेस्ट में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भारत की नजरें दूसरे मुकाबले में भी जीत पर थीं। भारत ने पहली पारी में 213 रन की बड़ी बढ़त हासिल की थी,

लेकिन श्रीलंका की दूसरी पारी में सोनल दिनुषा की जुझारू बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों को जीत से दूर रखा। पांचवें दिन श्रीलंका ने 154 ओवर में 429/9 के स्कोर पर पारी घोषित किए बिना मैच खत्म करने पर सहमति जताई। उस समय श्रीलंका की कुल बढ़त 216 रन थी। भारत की ओर से मनव सुथार और रवींद्र जडेजा ने 3-3 विकेट लिए। भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली।