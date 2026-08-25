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IND vs SL Highlights: गिल के जाल में फंसे लंकाई बल्लेबाज, फॉलोऑन के लिए भारत को चाहिए 2 विकेट!

Produced by Shubham Garg
08:00 | Updated:

भारतीय बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने शानदार शतक लगाया था। शतक पूरा करने के बाद जुरेल ने अपनी बांह पर बना टैटू दिखाया, जिसने क्रिकेट फैंस का खास ध्यान खींचा।

भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन बारिश ने खेल में खलल डाल दिया। बारिश के कारण मंगलवार को समय से पहले स्टंप्स की घोषणा करनी पड़ी। दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 83.4 ओवर में 265 रन पर 8 विकेट गंवा दिए। भारत ने अपनी पहली पारी 503/9 घोषित की थी, जिसके बाद श्रीलंका अभी भी भारत से 238

रन पीछे है। श्रीलंका को फॉलोऑन से बचने के लिए अब 39 रन और बनाने हैं। इस टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने शानदार शतक लगाया था। शतक पूरा करने के बाद जुरेल ने अपनी बांह पर बना टैटू दिखाया, जिसने क्रिकेट फैंस का खास ध्यान खींचा।

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