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IND vs SL 1st Test: श्रीलंका के खिलाफ ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11, सरफराज खान को मिलेगा मौका?

Produced by Shubham Garg
11:00 | Updated:

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट के सामने सही प्लेइंग XI, रणनीति और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे।

IND vs SL 1st Test: कोलंबो में खेले गए तीन दिवसीय अभ्यास मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका क्रिकेट इलेवन को 6 विकेट से हराकर श्रीलंका दौरे का शानदार आगाज किया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने आगामी टेस्ट मुकाबलों के लिए अपनी तैयारियों का मजबूत संकेत दे दिया है। अब सभी की नजरें गॉल में होने वाले पहले टेस्ट मैच पर टिकी हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC)

के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट के सामने सही प्लेइंग XI, रणनीति और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे।

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