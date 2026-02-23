Co-presented by
08:00 | Updated:

IND vs SA Highlights: बल्लेबाजों ने भारत को हराया, साउथ अफ्रीका को मिली जीत, फंस गया सेमीफाइनल!

187 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई और टीम इंडिया को टूर्नामेंट में अपनी पहली हार झेलनी पड़ी। अब भारत का अगला मुकाबला जिंब्बवे से होगा, जो सेमीफाइनल की राह तय करने में अहम साबित हो सकता है।

IND vs SA Highlights: टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रन से करारी शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए South Africa national cricket team ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। David Miller ने शानदार अर्धशतक जड़ा। जवाब में भारतीय टीम 18.5 ओवर में सिर्फ 111 रन पर सिमट गई। भारत

की ओर से Shivam Dube ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए Marco Jansen ने 4 विकेट और Keshav Maharaj ने 3 विकेट झटके। वहीं Corbin Bosch को 2 और Aiden Markram को 1 सफलता मिली।

