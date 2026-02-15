IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। वर्ल्ड कप इतिहास में यह पाकिस्तान पर भारत की 8वीं जीत है, जिसने रिकॉर्ड को और मजबूत कर दिया। कोलंबो के R. Premadasa Stadium में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम का हर विभाग शानदार नजर आया। Ishan Kishan ने 77 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख बदल दिया।

वहीं भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल दिखाते हुए पाकिस्तान को दबाव में रखा। भारत की इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का दबदबा कायम है।