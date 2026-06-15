महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय महिला टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए पाकिस्तान को 64 रन से करारी शिकस्त दी। बर्मिंघम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम इंडिया को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस

नजर आई और 17 ओवर में सिर्फ 106 रन पर ऑलआउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके, जबकि श्री चरणी ने 3 विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में विजयी आगाज किया और ग्रुप-1 में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली।