IND vs PAK Highlights: टी20 विश्व कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। यह रोमांचक मुकाबला कोलंबो के R. Premadasa Stadium में खेला गया। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन Ishan Kishan की तूफानी अर्धशतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 18 ओवर में 114 रन

पर सिमट गई। इस जीत के साथ Suryakumar Yadav की कप्तानी में भारत ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की और ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सुपर-8 में जगह बना ली।