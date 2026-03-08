ICC Men’s T20 World Cup 2026 के फाइनल में India national cricket team ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए New Zealand national cricket team के सामने 256 रन का विशाल लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 255 रन बना दिए और कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। टीम इंडिया की ओर से Sanju Samson ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46

गेंदों में 89 रन बनाए। उनकी पारी में 5 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। वहीं Ishan Kishan ने भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में 54 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। भारत की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने फाइनल मुकाबले को और रोमांचक बना दिया है। अब देखना होगा कि न्यूजीलैंड इस बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाता है या नहीं।