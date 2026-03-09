India national cricket team ने इतिहास रचते हुए ICC Men’s T20 World Cup 2026 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने New Zealand national cricket team को 96 रन से हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 255 रन बनाए।

टीम इंडिया की ओर से Sanju Samson ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों पर 89 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। वहीं Abhishek Sharma ने 21 गेंदों में 52 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि Ishan Kishan ने 25 गेंदों में 54 रन ठोके। भारतीय टीम ने सिर्फ 15 ओवर में ही 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई। कप्तान Suryakumar Yadav के नेतृत्व में भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया और उनका नाम भी विश्व विजेता कप्तानों की सूची में शामिल हो गया।