200 के स्ट्राइक रेट से शिवम दुबे ने ठोका पचासा, भारत ने नीदरलैंड्स को हराया

टी20 विश्व कप के 36वें ग्रुप मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड को 17 रन से हराकर अपना विजयी अभियान जारी रखा। कोलंबो में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 193/6 का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

बदल दिया। इसके अलावा Jasprit Bumrah और Hardik Pandya ने भी एक-एक विकेट लिया। नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 176/7 ही बना सकी और भारत ने 17 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

