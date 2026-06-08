टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया। भारत ने यह मुकाबला पारी और 300 रनों के विशाल अंतर से जीतकर अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित की। इसके जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी सिर्फ 152 रन पर सिमट गई, जिससे भारत को 412 रनों की बड़ी बढ़त मिली।

इसके बाद टीम इंडिया ने फॉलोऑन दिया और अफगानिस्तान की दूसरी पारी भी महज 112 रन पर समाप्त हो गई। भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा। यह जीत टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जा रही है।