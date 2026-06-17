IND vs AFG 2nd ODI Highlights: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 49.5 ओवर में 402 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल ने 110 गेंदों पर 154 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 22 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं ईशान किशन ने 79 गेंदों

में 125 रन बनाकर अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की।403 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम 232 रन पर ऑलआउट हो गई और भारत ने मुकाबला 170 रन से जीत लिया।