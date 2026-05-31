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Produced by Shubham Garg
06:00 | Updated:

एशियन गेम्स ट्रायल्स से कैसे बाहर हुईं विनेश फोगाट, हार पर क्या बोलीं हरियाणा की पहलवान!

भारतीय स्टार रेसलर विनेश फोगाट का एशियन गेम्स ट्रायल्स का सफर खत्म हो गया है। महिलाओं की 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रहीं विनेश को तीसरे मुकाबले में हरियाणा की ही पहलवान मीनाक्षी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में विनेश फोगाट ने 4 अंक हासिल किए, जबकि मीनाक्षी ने 6 अंक जुटाकर जीत दर्ज की। इस हार के साथ विनेश फोगाट एशियन गेम्स ट्रायल्स से बाहर हो गई हैं और उनका आगे का सफर यहीं समाप्त हो गया। यह मुकाबला इसलिए भी खास रहा क्योंकि दोनों खिलाड़ी हरियाणा से हैं और ट्रायल्स में जगह बनाने के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली।

भारतीय स्टार रेसलर विनेश फोगाट का एशियन गेम्स ट्रायल्स का सफर खत्म हो गया है। महिलाओं की 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रहीं विनेश को तीसरे मुकाबले में हरियाणा की ही पहलवान मीनाक्षी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में विनेश फोगाट ने 4 अंक हासिल किए, जबकि मीनाक्षी ने 6 अंक जुटाकर जीत दर्ज की। इस हार के साथ विनेश फोगाट एशियन गेम्स ट्रायल्स से बाहर

हो गई हैं और उनका आगे का सफर यहीं समाप्त हो गया। यह मुकाबला इसलिए भी खास रहा क्योंकि दोनों खिलाड़ी हरियाणा से हैं और ट्रायल्स में जगह बनाने के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली।

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