आईपीएल 2026 से पहले हार्दिक पंड्या को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक पंड्या सिर्फ कप्तानी ही नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस टीम को भी छोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला आईपीएल 2026 के बीच में ही ले लिया था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस के एक सीनियर खिलाड़ी से बेहद निराश थे। टी20

वर्ल्ड कप के दौरान उनसे 100 फीसदी कमिटमेंट मांगा गया, लेकिन MI में वापसी के बाद उसी खिलाड़ी ने उनका साथ नहीं दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हार्दिक पंड्या ट्रेड डील के जरिए मुंबई इंडियंस छोड़ेंगे या फिर ऑक्शन पूल में जाएंगे? वहीं चर्चाएं तेज हैं कि उनकी अगली टीम चेन्नई सुपर किंग्स हो सकती है।