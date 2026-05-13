Gujarat Titans ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हुए Sunrisers Hyderabad को 82 रनों के बड़े अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर की अगुआई में गुजरात के गेंदबाजों ने हैदराबाद की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में 168/5 का स्कोर बनाया। जवाब में SRH की टीम सिर्फ 86 रन पर ऑलआउट हो गई। यह आईपीएल

में रनों के लिहाज से गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया था। इस जीत के साथ गुजरात अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है और प्लेऑफ की दौड़ में अपना दावा बेहद मजबूत कर लिया है। वहीं, SRH का यह आईपीएल इतिहास का सबसे कम स्कोर बन गया।