आईपीएल 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। शुक्रवार को मुल्लांपुर के महाराजा यदविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्वालिफायर-2 मुकाबला खेला जाएगा, जहां Gujarat Titans और Rajasthan Royals आमने-सामने होंगी। जो भी टीम यह मुकाबला जीतेगी, वह फाइनल में पहुंचकर 31 मई को Royal Challengers Bengaluru से भिड़ेगी। पिछले मैच में Vaibhav Suryavanshi ने 29 गेंदों में 97 रन की विस्फोटक पारी खेलकर राजस्थान को जीत

दिलाई थी। अब गुजरात के गेंदबाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती वैभव सूर्यवंशी को रोकने की होगी।