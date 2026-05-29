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Produced by Shubham Garg
09:00 | Updated:

फिर आएगा सूर्यवंशी का तूफान, राजस्थान को कैसे रोकेंगे कप्तान गिल?

न्यू चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम की पिच काफी हाई-स्कोरिंग रही है। राजस्थान रॉयल्स के लिए इसकी यादें भी अच्छी रही हैं। पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने इसी पिच पर हैदराबाद के खिलाफ 245 रन का लक्ष्य दिया था। IPL 2026 में इस पिच पर खेले गए तीनों मैच उन टीमों ने जीते जिन्होंने लक्ष्य का पीछा किया।

आईपीएल 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। शुक्रवार को मुल्लांपुर के महाराजा यदविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्वालिफायर-2 मुकाबला खेला जाएगा, जहां Gujarat Titans और Rajasthan Royals आमने-सामने होंगी। जो भी टीम यह मुकाबला जीतेगी, वह फाइनल में पहुंचकर 31 मई को Royal Challengers Bengaluru से भिड़ेगी। पिछले मैच में Vaibhav Suryavanshi ने 29 गेंदों में 97 रन की विस्फोटक पारी खेलकर राजस्थान को जीत

दिलाई थी। अब गुजरात के गेंदबाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती वैभव सूर्यवंशी को रोकने की होगी।

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