ENG vs PAK Highlights: कप्तान ब्रूक के शतक से जीते अंग्रेज, टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार में पाकिस्तान!

इंग्लैंड के कप्तान ब्रूक ने शानदार 100 रन की पारी खेली और टीम को सुपर-8 में लगातार दूसरी जीत दिलाई। इस जीत के साथ इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान के लिए आगे की राह बेहद कठिन हो गई है।

ENG vs PAK: टी20 विश्व कप 2026 के रोमांचक मुकाबले में England cricket team ने Pakistan national cricket team को दो विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 164 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19.1 ओवर में 8 विकेट खोकर 166 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। इंग्लैंड के कप्तान Harry Brook ने शानदार

100 रन की पारी खेली और टीम को सुपर-8 में लगातार दूसरी जीत दिलाई। इस जीत के साथ इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान के लिए आगे की राह बेहद कठिन हो गई है।

