Duleep Trophy Final Highlights: ईस्ट जोन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 708 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ईस्ट जोन को अभिमन्यु ईश्वरन और वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 100 रन जोड़े। वैभव सूर्यवंशी ने 37 गेंदों में 44 रन बनाए, जबकि अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद शिखर मोहन

और ईशान किशन ने अहम साझेदारी की। ईस्ट जोन की पारी का सबसे बड़ा आकर्षण रहे कप्तान ईशान किशन, जिन्होंने शानदार 270 रन बनाए। वहीं कुमार कुशाग्र ने 101 रन की शतकीय पारी खेली। अनुकूल रॉय ने 45, मोहम्मद कौनेन कुरैशी ने 40 और मोहम्मद शमी ने 28 रन का योगदान दिया।