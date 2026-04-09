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DC vs GT Highlight: 2 गेंद पर 2 रन नहीं बना पाए मिलर, गुजरात ने दिल्ली को 1 रन से हराया

दिल्ली को आखिरी 2 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी. लेकिन 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड मिलर ने 1 रन भागने से मना कर दिया, जो टीम को भारी पड़ा

DC vs GT Highlight: आईपीएल 2026 के रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 1 रन से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 210 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 209 रन ही बना सकी और मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर खत्म हुआ। आखिरी 2 गेंदों पर दिल्ली

को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, लेकिन डेविड मिलर ने 5वीं गेंद पर सिंगल लेने से मना कर दिया। आखिरी गेंद पर 2 रन बनाने की कोशिश में दिल्ली नाकाम रही और मैच गुजरात के नाम हो गया।

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