Chennai Super Kings IPL 2026 में अपना अभियान 30 मार्च से शुरू करेगी। चेन्नई का पहला मुकाबला Rajasthan Royals के खिलाफ गुवाहाटी में खेला जाएगा। इस मैच से पहले CSK की Playing XI को लेकर सबसे बड़ी चर्चा ओपनिंग कॉम्बिनेशन पर है, क्योंकि टीम के पास Sanju Samson, Ayush Mhatre और Ruturaj Gaikwad जैसे तीन विकल्प मौजूद हैं।

CSK संभावित Playing XI

Ayush Mhatre, Sanju Samson, Ruturaj Gaikwad, Sarfaraz Khan / Urvil Patel, Dewald Brevis, Shivam Dube, Prashant Veer, MS Dhoni, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Nathan Ellis.

Impact Player

Matt Henry / Jamie Overton / Akeal Hosein