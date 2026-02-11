AFG vs SA highlights: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (narendra modi stadium) में क्रिकेट फैंस को एक यादगार मुकाबला देखने को मिला, जहां दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान (AFG vs SA ) को डबल सुपर ओवर (afg vs sa super over) में हराया। दोनों टीमों ने 20 ओवर में 187-187 रन बनाए और मैच टाई हो गया। पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने भी

17 रन बनाकर मुकाबला बराबर कर दिया। इसके बाद मैच दूसरे सुपर ओवर में पहुंचा, जहां दक्षिण अफ्रीका (south africa) ने 23 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान (afghanistan) लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। यह हार अफगानिस्तान के लिए बेहद दर्दनाक रही। मैच के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज (rahmanullah gurbaz) भावुक नजर आए।