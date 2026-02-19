Co-presented by
पांच बार ‘जीरो’ पर आउट… क्यों नहीं निकल रहे अभिषेक शर्मा के रन?

अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ असफल रहने के बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ भी वह खाता नहीं खोल सके। 18 फरवरी को अभिषेक तीन गेंदों में शून्य पर बोल्ड हो गए। यह इस टूर्नामेंट में उनका तीसरा शून्य रहा।

Abhishek Sharma batting analysis: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज Abhishek Sharma का बल्ला पूरी तरह खामोश नजर आ रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ असफल रहने के बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ भी वह खाता नहीं खोल सके। 18 फरवरी को Narendra Modi Stadium में खेले गए मुकाबले में अभिषेक तीन गेंदों में शून्य पर बोल्ड हो गए। यह इस टूर्नामेंट में उनका तीसरा शून्य

रहा। दिग्गज क्रिकेटर Sunil Gavaskar और पूर्व बल्लेबाज Aakash Chopra ने कहा कि उम्मीदों का दबाव और जल्दबाजी उनके खेल को प्रभावित कर रही है।

