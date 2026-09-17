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IND vs AFG: 30 गेंद में अभिषेक शर्मा ने ठोका शतक, दिल्ली में तोड़े कई रिकॉर्ड

Produced by Shubham Garg
06:00 | Updated:

दोनों ने पहले ही ओवर से अफगान गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और भारत ने पावरप्ले में 100 रन का आंकड़ा पार कर अपना सर्वोच्च पावरप्ले स्कोर बनाया। अभिषेक का 30 गेंदों में शतक टेस्ट खेलने वाले देशों के बीच टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक बताया जा रहा है।

Abhishek Sharma 30 Ball Century: अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने तूफानी शतक जड़कर इतिहास रच दिया। अभिषेक ने महज 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद सिर्फ 30 गेंदों में शतक ठोक दिया। अभिषेक और संजू सैमसन ने भारत को पावरप्ले में ही धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले ही ओवर से अफगान गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और भारत ने पावरप्ले में

100 रन का आंकड़ा पार कर अपना सर्वोच्च पावरप्ले स्कोर बनाया। अभिषेक का 30 गेंदों में शतक टेस्ट खेलने वाले देशों के बीच टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक बताया जा रहा है।

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