सलमान खान ने फैंस को ईद पर खास तोहफा दिया है। उनकी फिल्म ‘मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस’ का नया गाना “चांद देख लेना” रिलीज हो गया है, जिसमें सलमान खान और चित्रांगदा सिंह नजर आ रहे हैं। यह गाना चांद की अहमियत को खूबसूरती से दिखाता है। ईद पर चांद खुशी और मिलन का प्रतीक होता है, वहीं करवा चौथ पर प्यार और इंतजार का। गाने में इन

दोनों भावनाओं को अच्छे से जोड़ा गया है। इससे पहले फिल्म का टाइटल ट्रैक ‘मातृभूमि’ 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज पा चुका है और वेलेंटाइन डे पर आया “मैं हूं” भी पसंद किया गया था। अब इस नए गाने ने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है।