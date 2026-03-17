सलमान खान अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और जब भी वह पर्दे पर रोते हैं, दर्शकों को भावुक कर देते हैं। फराह खान ने हाल ही में खुलासा किया कि फिल्म ‘जानेमन’ के गाने ‘सौ दर्द हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान ने ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि वह सच में रो पड़े थे। फराह के अनुसार, उस समय शायद सलमान अपनी निजी जिंदगी के

किसी दर्द से गुजर रहे थे, जिसे उन्होंने उस सीन में पूरी तरह महसूस किया। खासकर ब्रुकलिन ब्रिज वाले सीन में उनका खड़े-खड़े रोना पूरी तरह असली था, जिसने उस पल को बेहद इमोशनल और यादगार बना दिया। फराह ने यह भी कहा कि फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन उस गाने की पिक्चराइजेशन और सलमान की परफॉर्मेंस आज भी खास मानी जाती है।