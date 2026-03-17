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Produced by गुंजन शर्मा
04:38 | Updated:

‘सौ दर्द’ गाने की शूटिंग में जब सच में फूट-फूटकर रोने लगे सलमान खान

फराह खान ने हाल ही में रणवीर इलाहबादिया को दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि 'सौ दर्द' गाने में सलमान खान का रोना असली था। ब्रुकलिन ब्रिज वाले सीन में उन्हें ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी थी।

सलमान खान अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और जब भी वह पर्दे पर रोते हैं, दर्शकों को भावुक कर देते हैं। फराह खान ने हाल ही में खुलासा किया कि फिल्म ‘जानेमन’ के गाने ‘सौ दर्द हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान ने ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि वह सच में रो पड़े थे। फराह के अनुसार, उस समय शायद सलमान अपनी निजी जिंदगी के

किसी दर्द से गुजर रहे थे, जिसे उन्होंने उस सीन में पूरी तरह महसूस किया। खासकर ब्रुकलिन ब्रिज वाले सीन में उनका खड़े-खड़े रोना पूरी तरह असली था, जिसने उस पल को बेहद इमोशनल और यादगार बना दिया। फराह ने यह भी कहा कि फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन उस गाने की पिक्चराइजेशन और सलमान की परफॉर्मेंस आज भी खास मानी जाती है।

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