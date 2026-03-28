1968 में आई फिल्म ‘पड़ोसन’ का क्लासिक गाना ‘मेरे सामने वाली खिड़की में’ के म्यूजिक में आरडी. बर्मन ने अपनी क्रिएटिविटी का अनोखा उदाहरण पेश किया था। इस गाने के लिए उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ-साथ कंघी की आवाज का भी इस्तेमाल किया, जिससे एक अलग और दिलचस्प साउंड इफेक्ट तैयार हुआ। आरडी बर्मन अपने ऐसे ही प्रयोगों के लिए जाने जाते थे, और यही वजह है कि उनके संगीत

में हमेशा कुछ नया और खास सुनने को मिलता था। यह गाना आज भी उनकी इनोवेटिव सोच और म्यूजिक के प्रति जुनून का शानदार उदाहरण माना जाता है।