सलमान खान और सुष्मिता सेन का आइकॉनिक गाना ‘चुनरी-चुनरी’ एक बार फिर चर्चा में है। वरुण धवन की फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में इस गाने का रीमेक वर्जन लिया गया है। जिसके बाद दोनों गानों की तुलना हो रही है। मगर साल 1999 में आई फिल्म ‘बीवी नंबर 1’ के ‘चुनरी-चुनरी’ गाने को टक्कर देना मुश्किल है। क्योंकि इस क्लासिक ट्रैक ने यूट्यूब पर 68.54 करोड़ से

ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं। कई यूजर्स जहां ओरिजिनल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग रीमेक को नए अंदाज में पेश किए जाने की सराहना भी कर रहे हैं।