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Produced by जनसत्ता एंटरटेनमेंट डेस्‍कEdited by गुंजन शर्मा
03:57 | Updated:

‘चुनरिया चढ़ावे चल’, दुर्गा अष्टमी पर सुने अरविंद अकेला की आवाज में ये भजन: Navratri 2026

अरविंद अकेला की आवाज में दुर्गा माता का ये भजन 1.3 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है।

नवरात्रि 2026 में देवी गीतों की धूम तेज हो गई है, और इसी कड़ी में अरविंद अकेला कल्लू और शिल्पी राज का नया भक्ति गीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2026 की नवरात्रि को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देशभर में माता रानी के जयकारों की गूंज रहे हैं। ऐसे पावन मौके पर भोजपुरी देवी गीतों की लोकप्रियता और भी

बढ़ जाती है, और हर साल की तरह इस बार भी नए-पुराने भक्ति गाने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिनमें यह गाना तेजी से दर्शकों की पसंद बनता नजर आ रहा है। ये गाना पिछले साल रिलीज हुआ था, जिसे अब भी पसंद किया जा रहा है।

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