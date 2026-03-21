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05:06 | Updated:

एक ही टेक में शूट हुआ था शाहरुख खान की फिल्म का ‘चले जैसे हवाएं’ गाना

इस फिल्म को फराह खान ने डायरेक्ट किया था। ये उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे इसके गाने की शूटिंग की गई थी।

साल 2004 में आई फिल्म ‘मैं हूं ना’ काफी मशहूर हुई। इसके गाने भी काफी पसंद किए गए थे। फिल्म में अमृता राव और जायद खान का इंट्रोडक्शन सॉन्ग ‘चले जैसे हवाएं’ गाने से हुआ था। इस गाने को वसुंधरा दास और के.के. ने अपनी आवाज दी थी। खास बात यह है कि इस गाने को सिर्फ एक ही टेक में शूट किया गया था। कैमरे के एंगल्स पहले से

बेहद सटीक तरीके से सेट किए गए थे और डांसर्स ने भी बेहतरीन तैयारी की थी, जिसकी वजह से यह गाना न सिर्फ हिट हुआ बल्कि उन चुनिंदा गानों में शामिल हो गया जिन्हें सिंगल टेक में फिल्माया गया है।

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