लिखे जो ख़त तुझे- शशि कपूर ने आशा पारेख से किया प्यार का इज़हार

शशि कपूर और आशा पारेख पर फिल्माए गाने 'लिखे जो खत तुझे' को मोहम्मद रफी ने गाया है।

वाट्सअप के दौर में पले-बढ़े बच्चे शायद ये ना जान पाए कि ख़त किस तरह प्रेमियों के लिए जरूरी होते थे… महबूब को चिट्ठी लिखकर प्रेम का इज़हार करना… फिर जवाब का इंतज़ार करना कितना हसीन होता था।

पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में ख़त के इस महत्व को खूब समझाया गया है… फिल्म के डायलॉग्स से लेकर गानों तक ख़त का ज़िक्र खूब हुआ करता था। आज हम आपको एक ऐसे ही गाने के बारे में बताने वाले हैं।

साल 1968 में शशि कपूर और आशा पारेख की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था- कन्यादान। इस फिल्म का एक गाना खूब मशहूर हुआ था- लिखे जो ख़त तुझे, वो तेरी याद में हज़ारों रंग के सितारे बन गए।

मोहम्मद रफी ने इस गाने को अपनी आवाज़ दी है और शंकर जयकिशन ने इसे संगीत से सवारा था। गान के बोल गोपालदास नीरज हैं।

