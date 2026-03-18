साल 1982 में आई फिल्म ‘साथ-साथ’ का गाना ‘तुमको देखा तो ये खयाल आया’ एक सदाबहार गाना है। इसके बोल बेहद खास हैं, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि इन्हें महज 9 मिनट में लिखकर तैयार किया गया था। जावेद अख्तर ने एक इवेंट में इसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि करीब चार दशक पहले उन्हें एक रोमांटिक गाना लिखने का काम मिला था, लेकिन कई

दिनों तक वे इसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। उस समय वे शराब भी पीते थे और हर रात सोचते थे कि अगली सुबह गाना पूरा कर लेंगे। एक दिन जब उनसे फिर गाना लिखने को कहा गया, तब तक वे 8 पैग पी चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने कागज-कलम उठाई और महज 9 मिनट में गाना लिख डाला। उनके मुताबिक शब्द ऐसे बहते गए जैसे दिल ने बिना कुछ कहे सब कह दिया हो।