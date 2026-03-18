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Produced by गुंजन शर्मा
04:33 | Updated:

‘तुमको देखा तो ये खयाल आया’, जावेद अख्तर ने 9 मिनट में लिखा था ये सदाबहार गाना

जावेद अख्तर ने बताया था कि कई दिनों तक वो ये गाना नहीं लिख पा रहे थे। एक दिन उन्होंने 8 पैग शराब के पिए हुए थे और तभी महज 9 मिनट में ये गाना तैयार कर दिया।

साल 1982 में आई फिल्म ‘साथ-साथ’ का गाना ‘तुमको देखा तो ये खयाल आया’ एक सदाबहार गाना है। इसके बोल बेहद खास हैं, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि इन्हें महज 9 मिनट में लिखकर तैयार किया गया था। जावेद अख्तर ने एक इवेंट में इसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि करीब चार दशक पहले उन्हें एक रोमांटिक गाना लिखने का काम मिला था, लेकिन कई

दिनों तक वे इसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। उस समय वे शराब भी पीते थे और हर रात सोचते थे कि अगली सुबह गाना पूरा कर लेंगे। एक दिन जब उनसे फिर गाना लिखने को कहा गया, तब तक वे 8 पैग पी चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने कागज-कलम उठाई और महज 9 मिनट में गाना लिख डाला। उनके मुताबिक शब्द ऐसे बहते गए जैसे दिल ने बिना कुछ कहे सब कह दिया हो।

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