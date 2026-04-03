सलमान खान फिल्म्स ने अपकमिंग मूवी ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ से अपने लोकप्रिय गाने ‘चांद देख लेना’ का मेकिंग वीडियो जारी किया है, जिसमें हर फ्रेम के पीछे का सफर दिखाया गया है। वीडियो में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की शानदार केमिस्ट्री, सेट की तैयारी और कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट द्वारा एक्टर्स को स्टेप्स सिखाते हुए दिखाया गया है। हिमेश रेशमिया द्वारा कंपोज किया गया यह गाना प्यार

और तड़प का क्लासिक अंदाज पेश करता है, जिसे निहाल ताउरो और अंकोना मुखर्जी ने अपनी आवाज दी है। फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ को सलमान खान फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है और अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म 15 मई 2026 को रिलीज होने वाली है।