अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में एक कंटेस्टेंट से बातचीत के दौरान बताया कि ‘खाईके पान बनारस वाला’ गाने की शूटिंग चार दिनों तक चली, जिसमें 40-50 शॉट्स और हर शॉट के 3-4 रीटेक हुए। हर बार उन्हें काठा-चूना वाला पान चबाना पड़ता था, जिससे उनके मुंह की हालत खराब हो गई और अंदर तक जलन हो गई। उन्होंने बताया कि डायरेक्टर लगातार लिप्स को लाल और मूवमेंट बनाए

रखने के लिए उन्हें बार-बार पान खाने को कहते थे, जिसके कारण मुंह को ठीक होने में करीब एक महीना लग गया, हालांकि उन्होंने इस अनुभव को मजेदार भी बताया।