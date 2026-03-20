‘अंबे तू है जगदंबे काली’ आरती लिरिक्स के साथ: नवरात्रि पर सुने अनुराधा पौडवाल की मधुर आवाज़ में माता रानी के भजन

अंबे तू है जगदंबे काली – आरती/भजन (Ambe Tu Hai Jagdambe Kaali – Aarti Lyrics in Hindi)

अंबे तू है जगदंबे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली।

तेरे ही गुण गाएं भारती, ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती।

तेरे भक्त जनों पर माता, भीड़ पड़ी है भारी।

दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी।

सौ-सौ सिंहों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली।

दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती।

अंबे तू है जगदंबे काली…

माँ बेटे का है इस जग में, बड़ा ही निर्मल नाता।

पूत कपूत सुने हैं पर ना, माता सुनी कुमाता।

सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली।

दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती।

अंबे तू है जगदंबे काली…

नही मांगते धन और दौलत, न चांदी न सोना।

हम तो मांगें माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना।

सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली।

सति्यों के सत को संवारती, ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती।

अंबे तू है जगदंबे काली…