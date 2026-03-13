Newsletters
AARI AARI Song: Dhurandhar 2 के गाने ने मचाया तहलका, 24 घंटे में व्यूज 10 मिलियन के पार

Aari Aari Song from Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का गाना 'आरी आरी' रिलीज होते ही हिट हो गया है।

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ का पहला गाना ‘आरी आरी’ रिलीज हो गया है। गाना एक दिन पहले रिलीज हुआ और 24 घंटे के अंदर ही गाने के व्यूज़ 10 मिलियन के पार हो गया है। इतना ही नहीं गाना म्यूजिक ट्रेंडिंग चार्ट में 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। रणवीर सिंह पर फिल्माए इस गाने को शाश्वत सचदेव ने कम्पोज किया है।

गाने को नवतेज सिंह रेहाल, शाश्वत सचदेव, खान साबस जैस्मिन सैंडल्स, सुधीर यदुवंशी ने गाया है। गाने का रैप लिखा और गाया है रेबेल और टोकेन ने। गाने के बोल इरशाद कामिल और बॉम्बे रॉकर्स ने लिखे हैं। रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन जैसे सितारों से सजी ये फिल्म 19 मार्च 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है।

