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Raksha Bandhan 2026: कब बांधें राखी? जानें शुभ मुहूर्त, भद्रा और चंद्र ग्रहण का असर

Produced by pramodyadav
05:20 | Updated:

Raksha Bandhan 2026 इस बार शुक्रवार, 28 अगस्त को मनाया जाएगा। श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह 9:08 बजे शुरू होकर 28 अगस्त सुबह 9:48 बजे समाप्त होगी। नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक रहेगा। इस साल Raksha Bandhan को लेकर भद्रा और चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के बीच काफी confusion है। वहीं 28 अगस्त को साल का अंतिम Lunar Eclipse यानी चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में इसके कारण सूतक को लेकर अलग स्थिति बनती है।

Raksha Bandhan 2026 इस बार शुक्रवार, 28 अगस्त को मनाया जाएगा। श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह 9:08 बजे शुरू होकर 28 अगस्त सुबह 9:48 बजे समाप्त होगी। नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक रहेगा। इस साल Raksha Bandhan को लेकर भद्रा और चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के बीच काफी confusion है। वहीं 28 अगस्त को साल

का अंतिम Lunar Eclipse यानी चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में इसके कारण सूतक को लेकर अलग स्थिति बनती है।

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